Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Sie sei vor Ort wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt worden, teilte die Feuerwehr mit. In einem Supermarkt habe eine Papppresse gebrannt, sagte ein Sprecher am Abend. Zur Brandursache lagen noch keine Angaben vor. Das Feuer sei gelöscht worden.