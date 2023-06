Eine Verletzte bei Brand eines Hauses in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Bergedorf ist eine Frau verletzt worden. Sie habe Rauchgase eingeatmet und Verbrennungen erlitten, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Anrufer hatten am Mittwochnachmittag gemeldet, dass aus einem Fenster des Hauses Rauch und Flammen schlugen. Eine Wohnung im sechsten Obergeschoss brannte. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings dauerten die Nachlöscharbeiten laut Feuerwehr lange. Die Brandursache war zunächst unklar. 28 Feuerwehrleute waren im Einsatz.