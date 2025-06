Eine Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall in Ahrensburg

Ahrensburg (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Verlängerten Ostring in Ahrensburg ist eine 79 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin war aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gefahren. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die drei Insassen wurden alle schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.