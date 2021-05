Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Nusse (dpa/lno) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nusse (Landkreis Herzogtum Lauenburg) ist am Freitag eine Person ums Leben gekommen. Die Koberger Straße sei gesperrt, hieß es in einem Tweet der Integrierten Regionalleitstelle Süd. Der Bereich solle umfahren werden. Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Einsatz. Eine Sprecherin der Polizei sagte, ein Mensch sei nach dem Unfall gestorben. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

