Fahrdorf (dpa/lno) –

Ein Mensch ist in Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) mit seinem Auto gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Baum war durch das Sturmtief «Zoltan» am Donnerstagabend auf die Fahrbahn gefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei konnte am Freitagmorgen zunächst keine Angaben zur Identität der Person machen. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.