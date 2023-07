«Eine perfekte Woche»: Großes Lob für Hamburger Turnier

Hamburg (dpa/lno) –

Alexander Zverev mit einem Heimsieg, mit Noma Noha Akugue eine neue Newcomerin und ein erfolgreiches deutsches Doppel: Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum sorgte für viele Highlights. «Es war eine perfekte Woche. Es war ein perfektes Turnier», schwärmte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Sonntag.

Knapp 64.000 Zuschauer besuchten die Spiele des Traditionsturniers und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr. An den beiden Finaltagen war die Arena mit jeweils 10.000 Fans ausverkauft. Die Sterne haben es gut gemeint», sagte Turnierbotschafterin und Ex-Profi Andrea Petkovic. «Das Universum hat es gut mit uns gemeint», ergänzte Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Eine Neuauflage mit einer kombinierten Damen- und Herrenveranstaltung wie in dieser Woche ist allerdings unsicher. Der Deutsche Tennis-Bund hat für die kommenden fünf Jahre den Vermarkter aus finanziellen Gründen beim Herren-Turnier gewechselt. In den kommenden Wochen sollen Gespräche folgen, wie das Hamburger Turnier in Zukunft aussehen wird. Champion Zverev lobte die derzeitige Turnierdirektorin und monierte die Vergabe durch den DTB: «Eigentlich darf keine Organisation übernehmen.»