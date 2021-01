Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Loxstedt (dpa/lni) – Beim Brand einer Tischlerei in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Verletzt worden sei bei dem Feuer am Montagabend niemand, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Die Brandursache war zunächst unklar. Mit 160 Einsatzkräften vor Ort habe die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten verhindert, dass das Feuer auf weitere Betriebe im Gewerbegebiet übergreift.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-169598/3