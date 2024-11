Eine Million fehlt: Regionalligist VfB Lübeck vor Insolvenz

Lübeck (dpa) –

Der Fußball-Regionalligist VfB Lübeck steht nach Angaben der Vereinsführung kurz vor der Insolvenz. Der Aufsichtsrat und Vorstand seien mit einer ernsten finanziellen Herausforderung konfrontiert, hieß es in einer Mitteilung. «Nach umfassenden Analysen der aktuellen Finanzlage in den letzten Wochen wurde eine erhebliche Liquiditätslücke identifiziert, welche ca. eine Million Euro beträgt.»

Sollte es nicht gelingen, diese Summe kurzfristig innerhalb der kommenden zwei Tage durch Sponsoring, Spenden und weitere Maßnahmen zu generieren, wäre der Verein demnach gezwungen, spätestens am Donnerstag Insolvenz anzumelden. «Dies wäre nach 2008 und 2013 die dritte Insolvenz des VfB Lübeck in den letzten 16 Jahren, mit schwerwiegenden und unvorhersehbaren Folgen für den Verein und die gesamte Fußballgemeinschaft in Lübeck», hieß es.

Der frühere Zweitligist war in der vergangenen Saison aus der dritten Liga abgestiegen. In der Regionalliga Nord steht die Mannschaft aktuell auf Rang zehn.