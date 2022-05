Eine Million Euro Schaden bei Brand eines Bauernhofes

Emsbüren (dpa/lni) –

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Emsbüren (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer brach am Sonntagabend in einem Auto aus, das in einer Garage abgestellt war. Das Feuer griff den Angaben zufolge auf das angrenzende Wohnhaus, auf eine Scheune und auf Lagerräume über.

140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren löschten bis spät in die Nacht den Brand. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war zur Ausleuchtung des Brandortes im Einsatz. Eine benachbarte Landstraße musste zeitweise gesperrt werden.