Eine halbe Million Corona-Tests im Norden

Kiel (dpa/lno) – Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es in Schleswig-Holstein bereits mehr als eine halbe Million Tests auf das neuartige Coronavirus gegeben. Im Laufe der vergangenen Woche sei Corona-Test Nummer 500 000 erfolgt, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Im Moment laufen im Land etwa 35 000 Tests pro Woche, die in den Laboren ausgewertet werden.»

Nach Angaben der Landesregierung fielen im Norden bislang 4255 Tests positiv aus. In Schleswig-Holstein leben 2,9 Millionen Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 im Norden gestorben sind, liegt bei 161. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 3900 als genesen.