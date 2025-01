«Eine gute Sache»: St.-Pauli-Trainer befürwortet VAR-Projekt

Hamburg (dpa) –

Beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen den FC Augsburg wird am Samstag womöglich zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga der Schiedsrichter einen Eingriff des Videoassistenten via Stadionlautsprecher erklären. Dieses Pilotprojekt startet am Wochenende in fünf ausgewählten Stadien der ersten und zweiten Liga und St. Paulis Trainer Alexander Blessin ist ein großer Befürworter davon.

«Ich bin selber mal gespannt. Dass die Entscheidung vom Schiedsrichter kundgetan wird, um die Zuschauer mitzunehmen und abzuholen, wird interessant sein», sagte der 51-Jährige. «Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache. Ich hoffe bloß, dass das nicht viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber das haben sie auch gewährleistet. Das sorgt für eine Transparenz und das ist grundsätzlich nichts Schlechtes.»

Gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten Augsburg wollen sich die Hamburger weiter von den drei letzten Tabellenplätzen absetzen. «Letzte Woche war unser Ziel, das Novum mit zwei Siegen zu schaffen. Jetzt gilt es, eine Serie auszubauen», sagte Blessin. «Wir wissen genau, dass wir gegen Augsburg etwas gutzumachen haben. Denn in Augsburg haben sie uns schön den Schneid abgekauft.» Das Hinspiel verlor St. Pauli im September mit 1:3.