Einbrüche in Kindergärten – Polizei fasst Jugendliche

Garbsen (dpa/lni) –

Gleich zweimal sind Diebe am Wochenende in Garbsen in der Region Hannover in Kindergärten eingebrochen. Die Ermittler fassten in der Nacht auf Sonntag zwei verdächtige 16 und 17 Jahre alte Jugendliche, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Alarmanlage an dem Kindergarten wurde ausgelöst.

In der Nacht zuvor wurde in einen etwa zweieinhalb Kilometer entfernten Kindergarten eingebrochen. Mehrere Gegenstände seien gestohlen worden. Laut Polizei ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.