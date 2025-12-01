Einbruchversuch am Weihnachtsmarkt – Mann flieht ins Wasser

Hamburg (dpa) –

Nachdem er versucht hatte, in einen Stand auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt einzubrechen, ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei in den Bleichenfleet gesprungen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, sprang der Mann am frühen Morgen ins Wasser und kletterte auf eine Terrasse. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um ihn mit einem kleinen Rettungsboot zu holen. Nach Angaben der Polizei kletterte der Verdächtige jedoch selbstständig wieder aus dem Wasser. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen wegen einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.