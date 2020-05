Einbruchserie in Autos kommt in Bremen vor Gericht

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Wegen einer Serie von Autoaufbrüchen kommen am Montag fünf Männer in Bremen vor Gericht. Die 24- bis 32-Jährigen sind vor dem Landgericht wegen schweren Bandendiebstahls angeklagt. Sie waren laut Anklage zwischen September 2017 und Dezember 2018 in wechselnder Besetzung an 30 Einbrüchen in Autos beteiligt. In zwei dieser Fälle blieb es demnach lediglich beim Versuch. Die entwendeten Fahrzeugteile sollen die Männer weiterverkauft haben. Für den Prozess sind zunächst 16 weitere Verhandlungstage bis Ende Oktober geplant.