Marne (dpa/lno) – Sieben Tauben auf einen Streich hat ein Einbrecher in Marne im Kreis Dithmarschen erbeutet. Der unbekannte Täter hatte vermutlich in der Nacht zu Montag einen Taubenschlag im Meisenweg aufgebrochen und die Strassertauben mitgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Vögel sind zusammen etwa 500 Euro wert; der Sachschaden am beschädigten Taubenschlag wurde auf weitere 150 Euro beziffert.

