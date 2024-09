Einbruch in Verwaltungsgebäude in Alfeld

Alfeld (dpa/lni) –

Unbekannte sind in ein Gebäude der Stadt Alfeld südlich von Hildesheim eingebrochen. Die Täter stiegen am frühen Morgen in das städtische Verwaltungsgebäude ein und verursachten dabei einen Schaden von circa 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Täter stahlen den Angaben nach auch Gegenstände – was genau teilten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Polizei hofft, dass Besucher eines Stadtfestes die Tat beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise.