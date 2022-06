Einbrecher tötet und verletzt mehr als 40 Tauben

Emden (dpa/lni) –

Ein Einbrecher hat in Emden zahlreiche Zucht- und Brieftauben getötet und verletzt. Der Täter habe am Pfingstwochenende das Schloss einer Gartentür zerstört und auf dem Grundstück mehrere Taubenvolieren geöffnet, teilte die Polizei am Montag mit. Neun Tauben wurden getötet, 34 weitere wurden durch Brechen der Flügelknochen flugunfähig gemacht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Den finanziellen Schaden gab die Polizei mit rund 1000 Euro an. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.