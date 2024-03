Einbrecher stehlen Schmuck aus Juweliergeschäft

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Altstadt haben drei Täter Schmuck im Wert von noch unbekannter Höhe gestohlen. Die drei Maskierten waren am Mittwochmorgen über einen Fahrschulschacht in das Gebäude gelangt und brachen durch eine Mauer in den Verkaufsraum ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Einbruch seien sie auf Fahrrädern geflüchtet. Die Täter sind den Angaben zufolge zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Zudem habe jeder einen Rucksack oder eine Tasche mit sich geführt. Die Fahndung nach den Einbrechern blieb laut Polizei zunächst erfolglos.