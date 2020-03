Einbrecher stehlen 350 Kilo schweren Juwelier-Tresor

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Göttingen (dpa/lni) – Einbrecher haben in Göttingen einen 350 Kilogramm schweren Tresor aus einem Juweliergeschäft gestohlen. Zeugen hätten in der Nacht zum Dienstag beobachtet, wie mehrere Männer den Wertschrank aus dem Geschäft trugen und auf einen Transporter luden, berichtete die Polizei. In dem Tresor habe sich hochwertiger Schmuck befunden. Zur genauen Schadenshöhe gab es keine Angaben. Anwohner waren kurz vor vier Uhr durch lauten Lärm auf die Einbrecher aufmerksam geworden. Als die Polizei bei dem Juweliergeschäft in der Innenstadt eintraf, waren die Täter bereits über alle Berge.

