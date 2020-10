Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Unbekannte sind in Bremerhaven in Geschäftsräume einer Firma eingebrochen und haben dabei einen 250 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Ganz in der der Nähe des Tatortes sei eine Sackkarre gefunden worden, die nicht zu dem Unternehmen gehörte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Damit hätten die Täter ihre Beute laut Polizei zu einem Fahrzeug transportieren können. Über den Inhalt des Tresors wurde zunächst nichts mitgeteilt.

