Einbrecher schlafend in Bett gefunden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Hannover (dpa) – Während der Tat hat die Müdigkeit einen Einbrecher in Hannover übermannt – der 25-Jährige ist in einem Einfamilienhaus in einem fremden Bett eingeschlafen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Mann in der Nacht auf Donnerstag betrunken und stand unter Drogeneinfluss. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein Anwohner hatte den Eindringling bemerkt und die Polizei alarmiert. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten den Mann wecken und keine gesundheitliche Bedrohung feststellen.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-616359/2

Polizeimeldung