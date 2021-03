Einbrecher scheitern an Tresor und überfluten Kirchenbüro

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Einbrecher haben in einem Kirchenbüro in Bremen einen Wasserschaden angerichtet. Die unbekannten Täter hätten zunächst versucht, einen Tresor aufzuflexen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es blieb jedoch beim Versuch, denn sie bekamen den Tresor nicht geöffnet. Bevor sie in der Nacht auf den Samstag ohne ihre Beute flüchteten, drehten sie allerdings noch alle Wasserhähne in der Küche des Büros auf und verstopften die Abflüsse. Die Küche lief daraufhin mit Wasser voll.

Pressemitteilung der Polizei