Einbrecher klaut rund 400 Eier aus Hofladen

Ein unbekannter Eierdieb stiehlt aus einem Hofladen in Bad Laer rund 400 Hühnereier – was macht er nur damit? (Symbolbild) Arne Dedert/dpa

Bad Laer (dpa/lni) –

Die zwischenzeitliche Eierknappheit in Deutschland scheint die Gier geweckt zu haben: Ein bislang unbekannter Einbrecher hat aus einem Hofladen im Landkreis Osnabrück rund 400 Hühnereier gestohlen. In der Nacht habe sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum eines Eierhofes in Bad Laer verschafft, teilte die Polizei mit.

Er hebelte demnach eine Holztür auf, öffnete eine Geldkassette und nahm das Bargeld. Dann stahl er aus dem angrenzenden Betriebsgebäude etwa 400 Eier.

Er ging nach Einschätzung der Polizei offensichtlich auch in die Wohnräume des Hofes, nahm aber nichts mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.