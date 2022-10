Einbrecher in Supermarkt eingesperrt

Bremen (dpa/lni) –

Dumm gelaufen: Ein Einbrecher hat sich in einem Supermarkt in Bremen versteckt und einschließen lassen – kam dann aber nicht mehr aus dem Geschäft heraus. Mit Holzlatten hatte der 35-Jährige in der Nacht zum Mittwoch versucht, eine Glasschiebetür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Als daraufhin die Alarmanlage auslöste, informierten Mitarbeiter des Marktes die Polizei, da sie Geräusche aus dem Inneren gehört hatten, wie die Polizei mitteilte. Im Supermarkt entdeckten die Beamten den 35-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Er hatte zwei mit Tabakwaren gefüllte Einkaufstaschen bei sich. Der Mann muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.