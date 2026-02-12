Einbrecher fluten Keller von Mehrfamilienhaus

Die Polizei sucht nach Kupferdieben, die in einem Mehrfamilienhaus vor ihrer Flucht den Keller fluteten. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Lemwerder (dpa) –

Kupferrohr-Diebe haben in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) den Keller eines Mehrfamilienhauses unter Wasser gesetzt und hohen Sachschaden angerichtet. Die bislang unbekannten Täter seien durch ein Kellerfenster eingedrungen und hätten dann sämtliche Kupferrohre aus dem Haus entwendet, wie die Polizei mitteilte. Vor ihrer Flucht drehten sie im Haus die Wasserhähne auf. In der Folge lief das Kellergeschoss mit Wasser voll.

Das betroffene Mehrfamilienhaus befand sich den Angaben zufolge gerade im Renovierungszustand. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf eine hohe fünfstellige Euro-Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen 9. Januar und 11. Februar.