Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Bei einem Einbrauch in ein Mehrfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg haben Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 20.000 Euro erbeutet. Die Täter seien gewaltsam ins Gebäude eingedrungen und hätten augenscheinlich das gesamte Haus vom Keller bis ins Dachgeschoss durchsucht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Einbruch habe sich am Donnerstag zwischen 13.30 und 19.00 Uhr ereignet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.