Einbrecher beim Sturz aus dem Fenster schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) – Ein 31-Jähriger ist nach einem Einbruch in eine Apotheke in Bremen aus einem Fenster vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei habe sich der Mann in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der Einbrecher hatte die Räumlichkeiten der Apotheke in der Lloydpassage durchsucht und dabei nach eigenen Angaben auch diverse Medikamente konsumiert. Als die Alarmanlage anschlug wollte er flüchten und stürzte dabei aus einem Fenster in den Innenhof. Die eintreffenden Polizisten leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen habe den Dieb in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung