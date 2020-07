Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: picture alliance / dpa / Symbolbild

Hardegsen (dpa/lni) – Zwei Einbrecher sind am späten Mittwochabend in ein Haus in Hardegsen (Landkreis Northeim) eingebrochen und anschließend auf der Flucht gefasst worden. Die Bewohnerin des Hauses hatte zuvor die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sei die Frau nach Hause gekommen und habe Licht brennen sehen. Die Einbrecher versuchten, mit dem Diebesgut zu Fuß zu flüchten, wurden aber von der Polizei daran gehindert und anschließend festgenommen.