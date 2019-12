Einbrecher am Tatort festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sind in Hannover drei junge Männer in ein Auktionshaus eingebrochen und noch vor Ort von der Polizei festgenommen worden. Die 19 bis 22 Jahre alten Einbrecher lösten die Alarmanlage aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, versuchten zwei von ihnen zu fliehen, jedoch ohne Erfolg. Der 20-Jährige, der vor dem Gebäude gewartet hatte, wurde ebenfalls festgenommen. Die drei Einbrecher sitzen zunächst in Untersuchungshaft.

