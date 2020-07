Einbeck: Vier Verletzte und hoher Schaden bei Gebäudebrand

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Einbeck (dpa/lni) – Bei einem Großbrand in einem kombinierten Wohn- und Werkstattgebäude in Einbeck (Kreis Northeim) sind vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war am Samstag mit etwa 300 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude im Ortsteil Greene habe beim Eintreffen bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgas verletzt, eine weitere erlitt Brandverletzungen. Zudem habe sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 250 000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist unbewohnbar, die Brandursache noch unklar.

Pressemitteilung Polizei