Ein «Zeichen setzen»: Appell zur Teilnahme an Kommunalwahlen

Muster von Stimmzettel für die Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Illustration

Hannover (dpa/lni) – Die Präsidentin des niedersächsischen Landtags hat die Niedersachsen dazu aufgerufen, sich bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag sowie möglichen anschließenden Stichwahlen zu beteiligen. «Näher als auf kommunaler Ebene kann Politik nicht sein», sagte Gabriele Andretta am Montag laut Mitteilung. «Dass jede Stimme einen Unterschied macht, ist nirgendwo sonst so unmittelbar erfahrbar.»

Zudem sei jede abgegebene Stimme ein «Bekenntnis zur Demokratie und eine Respektbekundung gegenüber denjenigen, die sich in den Kommunen ehrenamtlich politisch engagieren», sagte die SPD-Politikerin Andretta weiter. «Ich rufe alle Wahlberechtigten auf: Lassen Sie uns gemeinsam dieses Zeichen setzen.»

Am 12. September sind in Niedersachsen rund 6,5 Millionen Menschen dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung der rund 2100 kommunalen Vertretungen in Niedersachsen zu entscheiden. Am Tag der Kommunalwahlen werden aber nicht nur flächendeckend die Räte in Städten, Gemeinden und Kreisen gewählt, sondern auch zahlreiche Landräte und Bürgermeister.

