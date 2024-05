Ein Verletzter und Stau nach Auffahrunfall auf der A24

Schwarzenbek (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 zwischen Schwarzenbek und Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 45 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß von drei hintereinander fahrenden Wagen sorgte im Feierabendverkehr für einen Stau von etwa acht Kilometern, wie die Polizei am Freitagnachmittag bekannt gab. Die anderen beiden Autofahrer im Alter von 33 und 20 Jahren blieben unverletzt.

Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die A24 war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Berlin am Freitagmittag kurzzeitig voll gesperrt. Später konnte der Verkehr wieder über eine Spur laufen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, blieb zunächst unklar.