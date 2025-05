Ein Verletzter und rund 350.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Hilkenbrook (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Hilkenbrook (Landkreis Emsland) ist ein Mann leicht verletzt worden und ein Schaden von schätzungsweise 350.000 bis 400.000 Euro entstanden. Vermutlich hatte nach Renovierungsarbeiten ein technischer Defekt in der Nacht zu einem Kurzschluss an einer Steckdose geführt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Wand und der Fußboden im Obergeschoss fingen demnach Feuer.

Ein Bewohner habe daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert und mit den anderen Bewohnern das Haus verlassen. Ein 43-Jähriger erlitt dem Sprecher zufolge eine leichte Rauchvergiftung und wurde vor Ort versorgt. Das Gebäude sei vorerst unbewohnbar.