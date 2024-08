Ein Verletzter bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Auto ist auf einer Kreuzung in Hamburg-Rahlstedt gegen einen anderen Wagen gefahren. Dabei ist ein Mensch verletzt worden. Laut Polizei wurde mutmaßlich eine rote Ampel nicht beachtet. Das Auto, das den Unfall verursacht hat, fuhr nach dem Zusammenstoß noch eine Ampel um. Der Fahrer wurde gestern Abend in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zu den Insassen in den Autos.