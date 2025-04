Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Brand in der Küche eines Restaurants in der Innenstadt von Neumünster ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war in der Lüftungsanlage ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die «SHZ» berichtet.