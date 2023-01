Ein Verletzter bei Feuer in Einkaufszentrum in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

In einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Hannover ist ein Brand ausgebrochen, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wie das Feuer am Freitagmorgen entstehen konnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand sei in einem Regal eines Marktes für Deko- und Haushaltsartikel ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Sprinkleranlage habe sofort ausgelöst. Außerdem bekämpfte ein Angestellter des Marktes die Flammen mit einem Feuerlöscher. Er wurde dabei leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht, das Geschäft sowie die angrenzenden Räume jedoch stark verraucht. Die Feuerwehr belüftete anschließend den Bereich. Als das Feuer ausbrach war das Einkaufszentrum bereits geöffnet, der betroffene Markt allerdings noch für die Kunden geschlossen.

In einer anderen Filiale des Marktes in Hannover ist vor knapp drei Wochen ebenfalls ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro.