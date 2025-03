Ein Verletzter bei Dachstuhlbrand in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand auf einer Baustelle in Hamburg-Rotherbaum ist ein Mann leicht verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Auf der Baustelle in einem Gebäude nahe der Außenalster sei Dämmmaterial auf dem Dach in Brand geraten. Es habe eine massive Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie bekämpfte die Flammen über das Treppenhaus und Drehleitern. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.