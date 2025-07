Ein Verletzter bei Crash in illegalem Autorennen

Bei einem verbotenen Autorennen im Süden Hamburgs ist in der Nacht ein Raser verletzt worden. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem illegalen Autorennen im Süden Hamburgs ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Er hatte sich als Fahrer eines Autos in der Nacht zum Samstag auf der Cuxhavener Straße ein Rennen mit einem weiteren Fahrzeug geliefert, wie ein Polizeisprecher sagte. Da in Höhe Neugraben-Fischbek ein haltendes Fahrzeug einen Fahrstreifen blockiert habe, sei der 18-Jährige zum Überholen in den Gegenverkehr gefahren. Dabei sei er mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Zuerst hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.

Der 18-Jährige erlitt laut Polizei eine Handgelenkfraktur. Der 24-Jährige sei unverletzt geblieben. Der Fahrer des zweiten am Rennen beteiligten Fahrzeugs habe sich unerkannt vom Unfallort entfernt.

Das Auto des Unfallfahrers sei sichergestellt worden, um anhand der Daten festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit es unterwegs war, sagte der Polizeisprecher. Für Aufräumarbeiten war die B73 in dem Bereich in der Nacht für zwei Stunden gesperrt.