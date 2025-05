Ein Toter und zwei Verletzte nach Unfällen in Dithmarschen

Heide (dpa/lno) –

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Dithmarschen ein Mann gestorben und zwei Menschen schwer verletzt worden.

Autofahrer prallt gegen Baum

Am Freitag war ein Autofahrer in Heide (Kreis Dithmarschen) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort gestorben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Itzehoe mitteilte.

Zeugen hatten demnach beobachtet, wie der 65-Jährige in seinem Fahrzeug zusammensackte. Anschließend verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß sei das Fahrzeug demnach zurückgeschleudert und habe sich überschlagen – bevor es stoppte. Zeugen bargen den Fahrer aus seinem Fahrzeug – ein Notarzt stellte den Tod fest.

Rollstuhlfahrer kracht mit Motorrad zusammen

Am Samstag hielt der 87-jährige Fahrer eines motorisierten Rollstuhls zunächst an einer Ampel in Heide – setzte dann aber aus bisher ungeklärter Ursache seine Fahrt fort. Auf der Straße nahm er laut Polizei einem kleinen Motorrad die Vorfahrt und prallte mit diesem zusammen. Der Rollstuhlfahrer wurde schwer am Kopf verletzt und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Der 67-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rollstuhlfahrer hatte sein Gefährt vermutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln geführt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.