Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Hannover

Ein Mann stirbt nach dem Unfall, eine Frau und ein weiterer Mann werden schwer verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf dem Westschnellweg in Hannover ist ein Mann in einem Auto ums Leben gekommen. Eine Frau und ein weiterer Mann hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Altersangaben lagen zunächst nicht vor.

Der Wagen prallte im Stadtteil Stöcken aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, die drei Insassen wurden eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten liefen, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen. Der Schnellweg wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auch die Stadtbahn fuhr zunächst nicht. Weitere Fahrzeuge waren den Erkenntnissen zufolge nicht am Unfall beteiligt.