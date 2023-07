Ein Toter und mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B74 in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck ist ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer im Alter von 20 und 55 erlitten bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit dem anderen Wagen frontal zusammengekracht. Der gleichaltrige Beifahrer des 20-Jährigen starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Die beiden Autofahrer im Alter von 20 und 55 Jahren wurden schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten durch Feuerwehrkräfte befreit werden. Die Bundesstraße war stundenlang voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.