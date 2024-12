Ein Toter und fünf Verletzte bei Unfall auf A1

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) sind ein Mann gestorben und vier weitere Personen teils schwer verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer hatte am Mittag aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war mit zwei anderen Autos zusammengestoßen und schließlich in die Mittelleitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann aus dem Kreis Pinneberg sei aufgrund seines sich plötzlich verschlechternden Gesundheitszustands noch am Unfallort gestorben – trotz Reanimationsversuch durch die Rettungskräfte. Seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und erlitt einen Schock.

In einem der anderen Fahrzeuge erlitten eine 52-Jährige und ein acht Jahre altes Mädchen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. In dem dritten Fahrzeug wurden der 44 Jahre alte Fahrer und seine 42-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Autobahn war wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Hamburg mehrere Stunden gesperrt.