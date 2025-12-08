Ein Toter nach Streit in Obdachlosenunterkunft

08. Dezember 2025 10:42
Der Mann erlitt tödliche Stichverletzungen. (Symbolbild) Bodo Marks/dpa
In einer Unterkunft des Winternotprogramms für Obdachlose in Hamburg-Billbrook ist ein Mann am Morgen getötet worden. Zuvor habe es einen Streit gegeben, bei dem der Mann Stichverletzungen erlitt, sagte ein Polizeisprecher. Diese waren so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort starb.

Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren den Angaben zufolge zunächst unklar und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei war mit fünf Streifenwagen im Einsatz. Zuvor hatten Medien berichtet.

