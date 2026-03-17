72-Jährige stirbt bei Unfall auf A1 bei Stuhr – Vollsperrung

Auf der A1 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Brinkum (dpa/lni) –

Eine 72 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 ums Leben gekommen. Die Polizei richtete am Mittag eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Brinkum (Landkreis Diepholz) in Richtung Münster ein, wie eine Sprecherin bestätigte. Die Sperrung sollte bis in den späten Abend anhalten.

Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Autos an dem Unfall zwischen Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr beteiligt gewesen sein. Zwei Pkw-Fahrer seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, einer ist nach Angaben der Polizei der Ehemann der 72-Jährigen.