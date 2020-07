Ein Toter bei Kollision mit Sattelzug

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dreikronen (dpa/lni) – Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag ein 61 Jahre alter Autofahrer im Heidekreis ums Leben gekommen. Der Mann hatte nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen Dreikronen und Ebbingen beim Abbiegen mit seinem Transporter einen Sattelzug übersehen. Beim Zusammenprall erlitt er schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der 54 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße 161 wurde in dem wenige Kilometer nördlich von Walsrode liegenden Bereich für einige Stunden gesperrt.

