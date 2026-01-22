Ein Toter bei Brand in Hamburger Pflegeheim

Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät – er starb noch vor Ort. Domenic Schmidt/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Pflegeheim im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist ein Mann ums Leben gekommen. Es waren vor Ort etwa 100 Kräfte der Hamburger Feuerwehr im Einsatz, teilte das Lagezentrum am Abend mit. Eine 93-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Wohnung in dem Pflegeheim war den Angaben zufolge in Brand geraten. Die Feuerwehr habe mehrere Menschen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ein Mann starb nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort.

Zur Ursache des Feuers wurden keine Angaben gemacht. Nach eineinhalb Stunden war der Brand laut den Angaben gelöscht.