Ein Toter bei Brand in Einrichtung für Betreutes Wohnen

Wedel (dpa/lno) –

Beim Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Wedel ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen. Der Bewohner habe bei dem Feuer am Dienstagabend im Kreis Pinneberg schwere Brandverletzungen erlitten und sei noch vor Ort gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurde der Brand den Einsatzkräften gegen 18.41 Uhr gemeldet. Die Anrufer gaben demnach an, Hilferufe aus einer in Flammen stehenden Wohnung im Erdgeschoss zu hören.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits das komplette Treppenhaus bis ins zweite Stockwerk stark verraucht gewesen. Mehrere Trupps seien daraufhin unter schwerem Atemschutz in die verrauchten Bereiche vorgedrungen. Der 62-Jährige konnte den Angaben nach zunächst aus der Wohnung gerettet werden. Neun weitere Menschen seien medizinisch untersucht worden.

Die Rudolf-Höckner-Straße und die Rolandstraße mussten während des Einsatzes teilweise voll gesperrt werden. Insgesamt seien 70 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort gewesen. 14 Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.