Mann stirbt nach Verkehrsunfall im Landkreis Aurich

Brookmerland (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Brookmerland (Landkreis Aurich) ist am Mittwoch ein Mann gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte das Auto des Unfallopfers auf einer Bundesstraße gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten zunächst an.