Ein Tag in der Seniorenresidenz mit Ministerpräsident Lies

Northeim (dpa/lni) –

Wie pflegt man einen Menschen mit Demenz richtig? Diese Frage beschäftigte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) bei einem Kurzpraktikum in der Seniorenresidenz «Stiemerling» in Northeim. Im grünen Kasack, blauer Arbeitshose und weißen Sneakern wirkte er dabei wie eine der vielen Pflegekräfte, die täglich Menschen in Niedersachsen versorgen.Beim Waschen eines demenzkranken Bewohners, bei dem Lies eine Pflegekraft unterstützte, wurde ihm nach eigenen Angaben deutlich, worauf es im Alltag ankommt. «Das ist ein Mensch, der, obwohl er demenzerkrankt ist und nicht sprechen kann, ja interagiert mit mir. Also der lächelt, der weint, der drückt sich aus. Das muss man, glaube ich, lernen, ein Stück auch mitzukommunizieren», sagte er.

Der Ministerpräsident knobelte mit den Senioren

Später ging es nach draußen: Bei einem Spaziergang durch den Garten schob Lies eine Bewohnerin im Rollstuhl, begleitet von anderen Seniorinnen und Senioren mit Rollator. Gemeinsam knobelten sie an Konzentrations- und Koordinationsübungen im Freien.

Mehrere Stunden lang arbeitete Lies mit. Er verteilte Essen, begleitete den Schichtwechsel und nahm an einer Dienstbesprechung teil. Neben den Gesprächen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bekam der Ministerpräsident ein Gefühl für die Herausforderungen, die den Alltag in der Kurz- und Langzeitpflege prägen. Laut Lies brauche es Nachwuchsgewinnung, bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen, aber auch mehr Möglichkeiten der Kurzzeitpflege.

Lies: «Respekt heißt nicht nur, du kriegst was zu essen»

«Es geht am Ende auch um einen respektvollen Umgang mit den Menschen», sagte der SPD-Politiker. «Respekt heißt nicht nur, du kriegst was zu essen und du wirst sauber gehalten und du hast ein Zimmer. Sondern es heißt auch, ich mache auch ein Stück Gestaltung des Alltags mit dir», sagte Lies.

Im Rahmen der Reihe «Zuhören. Mitmachen. Verstehen.» absolviert Ministerpräsident Olaf Lies nach Angaben der Niedersächsischen Staatskanzlei Kurzpraktika und lernt dabei verschiedene Berufe kennen. Zuvor absolvierte der Regierungschef Praktika bei der Tafel in Holzminden, in einer Kita und bei einer Baufirma.