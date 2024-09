Ein Spiel Sperre für Kieler Trainer Marcel Rapp

Kiel (dpa) –

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel muss das nächste Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München von der Tribüne aus verfolgen. Nach seiner Roten Karte beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) verurteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den 45-Jährigen zu einem Innenraumverbot für eine Partie.

Konkret bedeutet dies, dass sich Rapp in der halben Stunde vor und der halben Stunde nach dem Bayern-Spiel am 14. September nicht am Spielfeldrand, in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten darf. Der Kieler Trainer war in der Nachspielzeit des Wolfsburg-Spiels am vergangenen Samstag in die Coaching-Zone des VfL gelaufen und hatte dort in Richtung der gegnerischen Bank gebrüllt.